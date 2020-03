O dia de amanhã com o Covid -19

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O músico Liam Gallagher publicou em seu perfil no Twitter mensagens em que pede ao seu irmão Noel a reunião dos ex-membros do Oasis para um show da banda, que aconteceria após o fim da pandemia do coronavírus. O britânico fez os tuítes nesta quarta-feira (19).

"Escute seriamente, muitas pessoas pensam que eu sou um idiota e sou um idiota bonito, mas depois que tudo isso passar, precisamos recuperar o Oasis para um show de caridade. Vamos lá, Noel, depois nós podemos seguir com as nossas ótimas carreiras solo", escreveu Gallagher.

Noel e Liam Gallagher têm uma extensa lista de brigas, sobretudo durante o período em que trabalharam juntos no Oasis.

Depois da primeira postagem, o músico continuou o assunto em outros tuítes e convidou outros artistas para o show. "Todos esses miseráveis idiotas que acham que são legais demais", escreveu ele. "The Jam, vamos [Paul] Weller, The Smiths, vamos [Johnny] Marr. Oasis, vamos Noel."

Noel Gallagher, contudo, não respondeu ao irmão. Paul Arthurs, ex-membro da banda, disse a Liam que aceitava o convite.