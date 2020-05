Letícia Almeida dá à luz a segunda filha e mostra fotos do parto

O perigo mora lá fora

Nasceu nessa sexta-feira (8) Maria Teresa, segunda filha da atriz Letícia Almeida. A bebê é fruto do casamento com o empresário Bruno Dalto.

Letícia mostrou fotos do parto e agradeceu: “08/05/2020

O grande dia chegou e foi lindo, especial e único. Jesus, obrigada pela benção que tu me confiou. Obrigada pela força que me deu e dá todos os dias para enfrentar tudo pelos meus grandes amores. Maria Teresa, você chegou soberana assim como o significado de seu nome, pra consolidar tudo que Deus havia me prometido... Bruno, obrigada por ser o homem mais dedicado em ser melhor a cada dia. Me apoiou e apoia em cada escolha, sempre ao meu lado. Obrigada a todos os anjos Médicos que cuidaram de nós”, escreveu.

“Obrigada a todos que nos desejam bençãos, eu desejo o dobro !! E Viva Maria Teresa !!! Você veio pra mudar nossas vidas”.

Letícia já é mãe de Maria Madalena, de 2 anos, com Jonathan Couto.



Foto: Reprodução Instagram / FotoSete