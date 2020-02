Leo Santana parabeniza ex-namorada Lore Improta pelo título da Viradouro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A dançarina e cantora Lore Improta comemorou a vitória da Viradouro no Carnaval do Rio de Janeiro e recebeu um comentário elogioso do ex-namorado, o cantor Léo Santana, 31."Abençoada, iluminada, guerreira, batalhadora, determinada, merecedora...SIM! Parabéns por mais essa benção e conquista para tua vida e carreira!! Deus é contigo hoje sempre e para sempre", escreveu Santana nos comentários da foto de Improta que comemora o título da escola.A musa da Viradouro, no entanto, não esperava pelo título. Ela já tinha comprado passagem de volta a Salvador. "Estou quase tendo um treco! Estou muito feliz! Cancelei minha passagem e vou para a quadra comemorar com a escola a vitória", disse ela em entrevista ao site Gshow.Improta, que não conseguiu desfilar no ano passado por compromissos profissionais, acredita que a volta dela à avenida deu sorte. "Esse ano voltei e a escola foi campeã! Sou pé quente!".