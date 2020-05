Leo Dias vaza novo áudio de Anitta após cantora dizer que não tem conversa falando mal de sócio

Fidelidade e filhos durante o confinamento

Audio da anitta sobre pedro tourinho pic.twitter.com/DJKnLuAwoi — Camila Genovêz (@milagenovez) May 31, 2020

Mesmo proibido pela Justiça de falar no nome de Anitta, Leo Dias resolveu expor a cantora mais uma vez nas redes sociais, agora criticando o seu sócio, o empresário e produtor Pedro Tourinho.

"Em qual momento, ele (Pedro Tourinho)... eu não entendo o ataque de ego da pessoa, eu realmente não entendo porque não é que ele acordou e falou 'tive ideia de um clipe', não foi. Ele chegou com a ideia toda pautada. A parte do hip hop foi pedido meu. As roupas masculinas foram ideia minha. É f*da", diz.

Depois de publicar os trechos no Twitter, Leo Dias deletou as mensagens, mas os seguidores já haviam a replicado na internet.

Ainda nesta semana, Anitta homenageou Pedro Tourinho em seu aniversário:"Feliz aniversário, meu amigo e sócio Pedro Tourinho. Te amo tanto que nem tem áudio meu falando de você".