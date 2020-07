Leo Dias se arrepende de pedir demissão do SBT

Sobre o ‘atentado’ ao apresentador da Rede Diário

Leo Dias está revendo seu comportamento e anda arrependido de ter saído do SBT, em novembro do ano passado. Atualmente colunista do Metrópoles, após também sair do Uol, ele concedeu uma entrevista ao Morning Show na Rádio Jovem Pan:

. "O sentimento que ficou é que lamento tudo. Lamento mesmo. Lamento até mesmo meu comportamento", disse. "Meu comportamento acho que foi lamentável em certo ponto. Acho que me arrependo um pouco de ter tomado algumas decisões, de ter saído, me arrependo de ter pedido demissão. Só que, bola para frente. Lamento o fim do Fofocalizando. Tomara que ele volte.".

Apesar disso, o fofoqueiro contou que não se considera resposnável pelo fim do programa. "Acho que outras razões são a explicação pelo fim do Fofocalizando. Espero que ele volte. E que, mesmo que seja sem mim, que dê certo. É o que desejo porque tenho carinho pelo SBT e por aquela atração".

Ele também acredita que ser mais real foi um dos motivos do seu sucesso: ""Eu não vim aqui para mudar a história da humanidade. O que eu faço de jornalismo, que é a fofoca, é puro entretenimento, não considero como algo sério e relevante. Eu cresci profissionalmente porque eu mostrei algo diferente da perfeição.". "Eu quis mostrar que todo mundo passa por problemas e isso se torna cada vez mais real. E o mundo de hoje pede isso, pede a realidade, por mais difícil e cruel que ela seja, é melhor falar a verdade".