Léo Dias ataca apresentadora Sônia Abrão ao reclamar de polêmica na família de Neymar

Sobre eventual operação da PF em Manaus

As polêmicas envolvendo o colunista Léo Dias não param. Ele acusou a jornalista Sonia Abrão de ter comentado sobre a confusão com a mãe do jogador Neymar e o namorado, Tiago Ramos, sem mencionar que se tratava de uma matéria do próprio Léo Dias.

"Sônia Abraão, respeito muito sua história e relevância, mas é uma questão de ética jornalística citar a fonte original de uma notícia exclusiva, no caso, o Neymar. Beijos de luz", alfinetou Léo Dias no twitter.

Em outro tuíte, Léo Dias questionou: "Ela pode falar de ética? Depois de tudo o q a gente ouviu?"