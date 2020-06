Leo Dias afirma que político do escalão é chantageado por marido da amante de desembargador

STJ coloca Wilson Lima no centro de investigação

Depois de muito causar no mundo da fofoca, Leo Dias decidiu fazer uma mudança e focar nas fofocas do que acontece nos arredores do mundo político.

O colunista do Metrópoles começou quente: ele afirmou que um político do alto escalão seria chantageado pelo marido da amante de um desembargador.

Segundo Leo Dias, quando ainda era deputado federal, o tal senador que ocupa um cargo alto em Brasília, depositava uma quantia mensal à tal amante, como favor ao magistrado. Mas um dia, o marido traído, chamado Bruno, teria instalado um gravador e, ainda segundo as alegações de Leo Dias, o homem teria conseguido provas que iriam muito além do adultério, e desde então viria sendo vítima de chantagem do político do alto escalão.

No sábado (13) Leo Dias fez um longo texto afirmando que iria sumir do mapa, mas continuaria atualizando a coluna no site, também com ajuda de seus colaboradores.