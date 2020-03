Leandro e Natália Guimarães trocam declarações de amor em comemoração aos 12 anos de união

Bolsonaro é o que menos perde com Coronavírus

O ex-integrante do KLB, Leandro e a esposa, a ex-miss Natália Guimarães comemoraram nesta segunda-feira (23), 12 anos de união. O casal usou as redes sociais para trocaram declarações de amor.

“Hoje é o nosso dia meu príncipe!! 12 anos de uma linda história de companheirismo, amizade, cumplicidade, aprendizado, lindos frutos e muito amor!! Tenho muito orgulho de ser “a escolhida” do “escolhido “ haha”, escreveu a modelo.

No perfil do cantor, ele se declarou à esposa e disse: "HOJE É DIA DE COMEMORAR. #12ANOS COM MINHA PRINCESA DA VIDA! #ILOVU”

Os dois são casados desde 2008 e tiveram as gêmeas, Maya e Kiara, de 5 anos.