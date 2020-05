Latino sorteia cachorro e é massacrado na internet

Não ao lockdown em Manaus

Latino está sendo detonado na internet após anunciar em sua conta do Instagram o sorteio de um cachorro de raça. O cantor nomeou o 'concurso' como 'Dançando com seu Latino', que consistia em dançar a nova música de latino junto com seus animais. O vencedor ganharia o "prêmio"... um cachorro.

A situação de sortear um ser vivo pegou muito mal aos seguidores que imediatamente passaram a criticá-lo: "Eu não estou acreditando que o Latino está sorteando um cachorro! Um animal NÃO é um iPhone, um kit de maquiagem. Eu tô revoltada!".

O cantor decidiu apagar o post e nos Stories resolveu se defender das críticas com unhas e dentes: "Falar até papagaio fala. Por trás de um celular tem um monte de valentes. Nossa intenção foi unir o últil ao agradável, trazer uma família para um filhote que provavelmente estaria precisando. Essa raça não é encontrada para adoção, logo, para termos um animal como esse, precisamos comprar. E o mais importante: todos os animais de estimação e raça que já tive e tenho são comprados d ecanis especializados e responsáveis, afinal jamais compraria de um local que maltrata seus bichos. Intenção cada um tem a sua, né? A minha é sempre a mais positiva do mundo: dar amor a esses bichinhos".