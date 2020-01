Larissa Manoela muda o visual e aparece ruiva; Veja o resultado

Larissa Manoela resolveu mudar a cor dos cabelos pela segunda vez. A estrela teen surgiu de cabelos ruivo, nesta sexta-feira (10). Essa já é a segunda mudança da artista em um mês.

Em dezembro, após a saída da atriz da novela do SBT, Lari havia iluminado os cabelos. Nas redes sociais, ela surgiu com mechas frontais loiras, no estilo contour, que clareiam o visual.

Nesta sexta-feira (10), a Netflix lançou o trailer de Modo Avião, o novo filme da plataforma de streaming, estrelado por Larissa Manoela.