Larissa Manoela critica Rodrigo Branco após empresário ser acusado de racismo por internautas

Em um post longo nas redes sociais, a atriz Larissa Manoela se manifestou nesta quarta-feira (01) após comentários racistas do amigo, Rodrigo Branco. O ex-diretor da Band atacou a participante do BBB20, Thelma e também a jornalista Maju Coutinho, durante uma live com a influenciadora Ju de Paulla.

Larissa Manoela compartilhou um vídeo em que Babu aparece explicando aos brothers a maneira correta de se referir às pessoas que tem a pele de cor preta e iniciou o texto dizendo: “Quem tem boca fala o que quer. Que têm propriedade a gente escuta […] Hoje em uma conversa com Babu Santana sobre racismo, Manu perguntou ao Babu como é a maneira certa de se referir às pessoas que tem a pele de cor preta! Deem play, Babu deu aula. Incrivelmente o tema racismo debatido desde antes de ontem nessa rede social chegou dentro do BBB sem eles ao menos saberem o que se passa aqui fora. Um programa que abrange boa parte da população brasileira tendo representantes fortes debatendo sobre esse tema é muito potente. Babu, Thelma, Maju e nenhuma pessoa preta merece passar por tamanho preconceito”.

A jovem lamentou o ocorrido e continuou o desabafo. “Eu mesma interpretei uma personagem racista e confesso que sofria de verdade e que ficava muito mal ao interpretá-la. Mas fora do set sempre passei valores morais contrários aos da ficção, procurando conscientizar as pessoas de quão grave era essa atitude. Confesso que pra mim e para os meus pais foi um choque enorme, por essa atitude ter vindo de uma pessoa que nós conhecemos e que até então não tinha tido esse comportamento insensato”, finalizou ao relembrar um de seus personagens, a Maria Joaquina que tinha preconceito contra o menino Cirilo, da trama Carrossel.