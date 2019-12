Larissa Manoela ao namorado sobre ida a Disney: 'você não foi o único'

Sabendo que é 'zoada' por levar todos os seus namorados à Disney, Larissa Manoela faz do limão uma limonada e prova disso é que ela "tira onda" consigo mesma.

No instagram, a atriz gravou vídeos respondendo perguntas com o namorado, Leo Cidade, e em um momento o ator se empolgou ao dizer um momento marcante da história do casal: "Pô, ela me levou a Disney!".

gente a larissa manoela KKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/oxCtKLTDB5 — lu (@hidslgx) December 28, 2019

Larissa rebateu: "Você não foi o único". E em seguida riu: "É sacanagem, sacanagem, perdão, perdão".

Larissa continuou a zoação, dizendo que o rapaz ainda foi além em relação aos antigos relacionamentos: "Não, mas você evoluiu porque você conheceu duas Disneys comigo".

Leo levou a brincadeira numa boa e continuou encantado com o fato de ter ido à Disney: "Mas é real isso, você me levou pra Disney".