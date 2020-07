Kyra Gracie revela dormir em quarto separado do esposo Malvino Salvador

Investigações complicam governo do Amazonas

A lutadora Kyra Gracie, esposa do ator amazonense Malvino Salvador, e que está grávida do terceiro filho, revelou para a revista Vogue Brasil que dormiu em quarto separado com o marido durante a pandemia.

Entretanto, essa separação só aconteceu quatro vezes, após ‘surtadinhas' o ocasionadas pelo período de distanciamento social.“São 24 horas juntos, por mais que o relacionamento seja maravilhoso, preciso de um tempo para ficar sozinha”, afirmou.Ela é mãe de Ayra, de 5 anos, e Kyara, de 4, e espera um menino, previsto para nascer em dezembro.

Para se desestressar e manter a aproximação com esposo e filhas, Kyra fez mudanças na casa e teceu elogios ao marido: “Ele adora dar aulas para as meninas, ensina letras, tem a maior paciência. Ele é muito calmo. Quando ele precisa fazer outras coisas, a gente troca. Tirei os móveis da sala e coloquei um tatame. Ficamos rolando lá, fica cheio de bonecas. Elas adoram, é uma diversão”, disse.