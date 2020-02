Kobe, Garnett e Duncan são finalistas da classe de 2020 do Hall da Fama

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Hall da Fama do basquete dos Estados Unidos anunciou, nesta sexta-feira (14), a lista com os oito finalistas para a classe de 2020. Entre os indicados estão Kobe Bryant, Kevin Garnett e Tim Duncan. A classe de 2020 será revelada no dia 4 de abril.Os demais finalistas são: Tamika Catchings, ex-jogadora da WNBA, e os treinadores Kim Mulkey e Eddie Sutton, Barbara Stevens e Rudy Tomjanovich.A indicação de Kobe Bryant já havia sido anunciada por Jerry Colangelo, presidente do Hall da Fama, após a morte do ex-jogador do Los Angeles Lakers em acidente de helicóptero em janeiro. Kobe foi cinco vezes campeão da NBA e não atuou por mais nenhuma franquia da liga.Assim como o ex-jogador dos Lakers, Tim Duncan também só defendeu um time em toda sua carreira: o San Antonio Spurs. Com a franquia do Texas, Duncan conquistou cinco vezes o título da NBA.Já Kevin Garnett se destacou pelo Minnesota Timberwolves e pelo Boston Celtics. Com os Celtics, o jogador foi campeão em 2008.