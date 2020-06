Kobe Bryant vai ganhar Emmy póstumo por serviço comunitário

STJ coloca Wilson Lima no centro de investigação

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Kobe Bryant vai ser homenageado com um Emmy, o prêmio maior da televisão norte-americana. O troféu póstumo não é por alguma produção televisiva de Bryant, no entanto, mas sim por seu trabalho comunitário na área de Los Angeles (EUA).

Em post no Instagram, a Academia de Televisão norte-americana explicou: "Estamos felizes de anunciar que a lenda do basquete e filantropo Kobe Bryant foi selecionado pelo comitê do Governors Award como recipiente do nosso Emmy honorário de 2020. Este prêmio reconhece o seu legado de filantropia, o seu trabalho em relações comunitárias, e a inspiração que ele tornou muito além das quadras".

A cerimônia onde o prêmio de Bryant será entregue deve ocorrer em 18 de julho. A organização não informou quem vai receber o troféu pelo esportista.

Bryant e uma das suas filhas, Gianna (de 13 anos), morreram em um acidente de helicóptero em janeiro. O jogador de basquete tinha 41 anos. Ele deixou a mulher, Vanessa, e outras três filhas: Natalia (de 17 anos), Bianka (de três) e Capri (de um).