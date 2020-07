Kim Kardashian se reúne com advogados de divórcio após desabafo polêmico de Kanye

Saiba porque o governador do Amazonas perdeu na Comissão do Impeachment

Kim Kardashian teria tomado uma atitude depois do marido, Kanye West, fazer tuítes polêmicos falando que tenta se divorciar há 2 anos da socialite, e ainda a chamar de "supremacista branca", além de comparar a sogra, Kris Jenner, com o ditador norte-coreano Kin Jong-Un.

Segundo o jornal Daily Star, Kim - que nesta quarta-feira (22) fez um desabafo sobre o transtorno de bipolaridade do rapper e pediu empatia -, teria se reunido com advogados de divórcio nesta semana.

De acordo com uma fonte do jornal britânico, Kim estaria buscando aconselhamento jurídico após o tumulto com o marido. "Kim se reuniu com advogados para explorar e discutir o divórcio ... ela queria [que seu casamento] que funcionasse por causa de seus filhos", disse.

"Kim acredita que ela é a única pessoa que pode salvar Kanye. Depois de tudo o que aconteceu nesta semana, ela sabe que não pode salvar seu casamento, mas ela não vai se separar dele durante seu ponto mais baixo. Ela deve isso aos filhos, ficar ao seu lado até ele conseguir ajuda". contou a fonte ao jornal.