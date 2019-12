Kayky Brito passa mal na ceia de Natal e é levado às pressas ao pronto-socorro

Kayky Brito precisou passar parte do Natal no pronto-socorro após passar mal durante a ceia. Segundo a irmã do ator, Sthefany Brito, o rapaz de 31 anos teve uma reação alérgica.

A atriz contou que Kayky não conseguia encostar o pé no chão porque doía muito. Avesso a remédios, o rapaz foi convencido a tomar uma pílula para dor, e dois minutos depois, começou a ficar com os olhos e os lábios inchados.

Sthefany diz que questionou se o irmão estava passando bem, e ele respondeu que estava ótimo. Em seguida, admitiu que estava com a garganta "formigando um pouco". Foi quando ela gritou: "'Mããããããe, o Kayky tá tendo uma reação alérgica ao remédio!'".

A atriz disse que todos da casa subiram e perguntaram se ele estava bem. O rapaz respondeu, dessa vez: "Melhor ir pro hospital!".

"Lembra que o Kayky não diz nunca que está com dor? Pedir pra ir por hospital é porque tá muito ruim pra ele!", lembrou Sthefany.

O rapaz precisou de ajuda para descer as escadas e ao chegar no hospital, foi levado de cadeira de rodas. " Cadeira de rodas e atendimento! Antialérgico na veia, tentativa de raio-X -- mas ele não conseguia esticar a perna -- do joelho, remédio pra tentar passar a dor e refazer o raio-X, óculos escuros e uma acompanhante natalina! Na alegria e na alergia, estamos juntos pra sempre.", relatou.