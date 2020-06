Justin Bieber pede R$ 109 milhões de indenização após internautas o acusarem de estupro

JP aponta Pollake como eminência parda do governo Wilson Lima

Justin Bieber acionou a Justiça contra duas mulheres que o acusaram de abuso sexual na última semana. O astro canadense, que já tinha se pronunciado nas redes sociais afirmando que a alegação de uma das mulheres era "factualmente impossível", mostrando fotos de onde estava no dia em que a internauta afirma ter sido abusada por ele.

O cantor pede US$ 20 milhões de indenização por danos morais, afirma que as acusações são mentiras "revoltantes, fabricadas", e pede um julgamento com júri.

A internauta chamada Danielle deletou o tuíte em que afirmava ter sido abusada sexualmente pelo cantor em um hotel de Austin, no Texas, em março de 2014.

A outra internauta se identificou como Kadi e afirmou que foi agredida sexualmente por ele em um quarto de hotel em Nova York, em maio de 2015.