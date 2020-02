Justiça cassa pensão de viúva de Gugu Liberato

A justiça de São Paulo acaba de cassar a decisão que garantia à viúva de Gugu Liberato, Rose Di Matteo, uma pensão de R$ 100 mil mensais.

Em sua decisão, o desembargador Galdino Toledo, do TJ-SP, considera que Gugu e Rose não tinham uma relação de união estável, determinando apenas o pagamento dos custos dos filhos e gastos da residência, fixando o valor de 10 mil dólares mensais para os gastos com a mansão.

A decisão vem em meio a uma briga não só judicial mas também com troca de declarações públicas entre Rose e a família de Gugu Liberato, principalmente a mãe do apresentador, Maria do Céu Liberato.