Juju Salimeni se pronuncia sobre medida protetiva contra Felipe Franco

Juju Salimeni se pronunciou pela primeira vez nesta quarta-feira (22) sobre a medida protetiva que tem contra Felipe Franco, após o ex-marido invadir a sua casa em dezembro do ano passado.

A notícia foi divulgada por Leo Dias na terça-feira. Segundo Juju, a informação vazou mas corre, a pedido dela, em segredo de Justiça, e ela não quer a "exposição das várias pessoas envolvidas".

"O caso aconteceu em dezembro do ano passado e a Justiça concedeu a medida a mim. Então eu tenho essa medida desde dezembro do ano passado", disse a musa, que contou que não quer de forma alguma ganhar visibilidade com o assunto e que resolve os seus problemas pessoais na Justiça e não na internet. Ela afirmou que não irá falar nada que possa comprometer o andamento do processo.