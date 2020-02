José de Abreu vai morar na Nova Zelândia com a esposa

José de Abreu compartilhou no Instagram que está de mudança para Nova Zelândia, com a esposa Carol Junger.

"Se gostarmos, ficamos. Se não, Wellington ou Christchurch [outras cidades do país]. Opções não faltam: país lindo, padrão de vida comparado ao dos países escandinavos, mas sem o ônus do frio", disse.

Ele aproveitou para explicar que não mora no Brasil há cinco anos. "Só fico no Brasil quando estou gravando. No momento, estou em Bali. Saí do Brasil em novembro, no dia em que acabou A Dona do Pedaço", disse. "Decidi morar um tempo na Nova Zelândia antes de voltar. Para Paris, claro!”.

O ator tem residência em Paris, e contou que tem um visto especial destinado para pessoas com habilidades em ciência e artes.