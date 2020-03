Jornalista Guga Chacra se emociona durante programa ao falar sobre coronavírus

Bolsonaro não é um homem mau

Durante a cobertura especial da GloboNews sobre a pandemia de coronavírus, neste domingo (15), o jornalista Guga Chacra não conteve as lágrimas e chorou ao falar sobre a gravidade do surto do vírus.

"Eu acho que nesta semana irá agravar muito. Se não for nesta semana, será na outra semana... É muito triste tudo isso que está acontecendo. Eu estava falando com o Caio, dá até vontade de chorar", disse ele com lágrimas nos olhos.

Ao ver a emoção do colega, o apresentador do "Manhattan Connection", Lucas Mendes consolou Chacra e disse: "Fica firme, querido. Fica firme. O negócio vai melhorar".

Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil contabiliza até agora 200 casos oficiais do novo coronavírus.