Jornalista filho de Christopher Reeve aparece sem calça em noticiário

Sepultem os mortos, mas não enterrem a esperança dos que ainda lutam pela vida

O jornalista Will Reeve, filho do falecido ator de Superman Christopher Reeve, apareceu no noticiário “Good Morning America”, da ABC, sem calças.

A câmera acabou entregando que Will estava usando terno, mas sem a parte debaixo. Depois da repercussão, o jornalista comentou sobre o flagra nas redes sociais: “Eu CHEGUEI * da maneira mais hilária e humilhante possível. Não serei contratado como operador de câmera tão cedo”, escreveu.