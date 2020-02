Jojo Todynho desfila com seios à mostra na Sapucaí

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jojo Todynho, 23, surpreendeu na noite desta segunda-feira (24) ao desfilar com os seios à mostra pela Beija-Flor, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.Representando Xica, rainha do Tijuco, a cantora foi acompanhada de um passista e sambou a noite toda. Seu figurino, branco e dourado, era composto por um vestido longo e aberto na frente, um chapéu e asas compridas. Nas mãos, ela balançava um leque.A Beija-Flor de Nilópolis fechou a noite com um desfile grandioso e impactante, como prometido, se credenciando a disputar seu 15° título. Alegorias ricas em detalhes fizeram a escola reviver seus áureos Carnavais.O enredo foi "Se essa rua fosse minha", contando a história dos caminhos percorridos pelo homem por meio de lendas e mitos sobre estradas, vias e ruas, até desembocar na avenida Marquês de Sapucaí.A comissão de frente sobre gangues de rua usando uma estética estilo "Mad Max" se destacou, com carros e motos como alegorias. O ator Edson Celulari desta vez veio no chão, sem tocar na bateria.