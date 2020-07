Johnny Depp disse querer matar Amber Heard e f**** cadáver em conversa com ator de Vingadores

CPI da Seduc revela racha na base do governo e pânico na Assembleia

Uma troca de mensagens chocante de Johnny Depp com o amigo, o ator Paul Bettany, o Ultron de "Vingadores", foi lida durante a audiência do astro nesta semana em Londres. O caso é de difamação contra o jornal The Sun, que apresentou Depp como um marido violento contra a ex-mulher, Amber Heard.

Na troca de mensagens em que ambos criticavam a atriz, Paul Bettany sugere que os dois comprem uma "capivara" [tradução live] para Amber Heard, para que possam criar um site chamado "Johnny Depp depila a capivara de Amber Heard". O ator responde: "eles iriam ganhar bastante dinheiro".

Depois, Bettany diz que Amber era uma "bruxa" e sugeriu que eles a queimassem. Depp respondeu: "Vamos afogá-la antes de queimar. Eu vou f**** o cadáver queimado depois pra ter certeza que ela está morta.".

Os advogados do jornal The Sun, que leram a troca de mensagens no tribunal, afirmaram que os atores estavam detonando Amber porque a atriz teria tentado fazer Johnny Depp parar de usar drogas. Depp e Paul Bettany costumavam usar as substâncias ilícitas juntos.

Em resposta, Johnny Depp explicou que o amigo Paul Bettany sabia das brigas que o casal vinha tendo, e admitiu que essa foi uma forma desrespeitosa de falar sobre Amber, além de afirmar que o amigo e a ex-mulher não gostavam um do outro.