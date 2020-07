João Guilherme e Jade Picon postam vídeo de deboche após desabafo de ex, Giovanna Chaves

Wilson Lima e a teoria do nada

Giovanna Chaves está protagonizando uma "treta" na internet antes de lançar o seu novo álbum contendo músicas para quatro ex-namorados. Seguidores especulam que a música "J" seja para João Guilherme.

A atriz de Cúmplices de Um Resgate publicou um vídeo criticando o rapaz para quem ela fez a música: "Veio de um menino que era um grande ator de Hollywood. Ele mentia, fingia ser alguma coisa que não era só pra agradar os outros. Foi uma coisa bem intrigante na minha vida. Fui odiada, bloqueada, desbloqueada, menos esquecida", disparou.

Em seguida, João Guilherme resolveu postar um vídeo de deboche ao lado da namorada, Jade Picon, tocando uma música que insinua que a ex não consegue superar o relacionamento.

"Já que me ensinou a beber. Já que me ensinou a sofrer. Me ensina, por favor. Como é que faz pra te esquecer".