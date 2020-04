João Bosco adia disco devido a estado de saúde de Aldir Blanc, com supeita de Covid-19

Em 4 meses, Amazonas recebeu R$ 400 milhões para a saúde

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor e compositor João Bosco adiou o lançamento de seu álbum "Abricó-de-Macaco", que seria nesta sexta (17) e agora está previsto para maio.

A decisão foi tomada junto com a gravadora em virtude do estado de saúde de Aldir Blanc, seu parceiro artístico de longa data, segundo nota divulgada à imprensa.

O álbum será lançado nas plataformas de streaming junto com um DVD, que também será exibido pelo Canal Brasil.

Com suspeita de coronavírus, o compositor e escritor Aldir Blanc está internado em estado grave no Rio de Janeiro.

Blanc chegou na sexta-feira (10) à Coordenação de Emergência Regional, a CER, do Leblon, parte do hospital Miguel Couto, na zona sul da cidade, com infecção urinária e pneumonia. Ele foi levado para uma ala de média gravidade.

Seu quadro de saúde, no entanto, piorou e, na madrugada desta segunda-feira (13), acabou transferido para a ala vermelha, onde foi entubado. Na noite desta terça (14), o compositor foi para o Centro de Tratamento Intensivo, o CTI, do hospital.

Aldir Blanc é autor de algumas das obras mais conhecidas da música brasileira, como "O Bêbado e a Equilibrista", "O Mestre-sala dos Mares", "De Frente pro Crime", "Dois pra Lá, Dois pra Cá" (parcerias com João Bosco) e "Resposta ao Tempo" (com Cristovão Bastos).