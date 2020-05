Jimmy Cobb, baterista do disco 'Kind of Blue', de Miles Davis, morre aos 91 anos

Militares já estão no poder. Não podem é avançar sobre o STF e o Congresso

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O baterista Jimmy Cobb, conhecido por tocar no álbum "Kind of Blue", de Miles Davis, morreu na noite do último domingo (24), aos 91 anos. A confirmação foi dada por Todd Barkan, amigo do músico e dono do clube de jazz Keystone Korner Baltimore, um dos últimos lugares em que Cobb tocou.

A causa da morte não foi revelada.

Cobb se mudou para Nova York em 1955, onde passou a tocar em clubes de jazz e conheceu Davis, que o chamou para sua banda de estúdio. Além do lendário trompetista, ele trabalhou com outros nomes importantes do gênero musical, como Wes Montgomery, Dinah Washington e Pearl Bailey.

"Kind of Blue", de 1959, é o álbum mais vendido da história do jazz e um divisor de águas na indústria musical. Cobb era o único sobrevivente da banda que gravou o disco, que incluía ainda Davis, John Coltrane, Paul Chambers, Julian "Cannonball" Adderley e Bill Evans.

Apesar do status de ícone do jazz, Cobb sofreu com problemas financeiros no final da vida. Em janeiro, sua filha começou uma campanha para cobrir despesas médicas do pai, sem especificar a doença que ele enfrentava.

A campanha on-line chegou a arrecadar US$ 94 mil. "Ele era um homem humilde, que sempre ajudava a comunidade, e nunca pediria ajuda por si próprio", escreveu Serena Cobb na descrição da campanha.