Jéssica Biel dá à luz em sigilo a segundo filho com Justin Timberlake

Erros, omissões e 'transparência' do governo Wilson Lima

Jéssica Biel deu à luz ao segundo filho fruto do casamento com Justin Timberlake no início da semana. A informação foi confirmada hoje pelo cantor Brian McKnight em entrevista ao site americano ‘Hollywood Life’.

“Ele teve um novo bebê”, disse o cantor durante a transmissão ao vivo.

Jessica e Justin mantiveram a gestação e o parto em sigilo. Os dois já são pais de Silas, de 5 anos.