Ivete e Carlinhos Brown comandam último dia de Carnaval em Salvador

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O último dia do Carnaval em Salvador, nesta terça-feira (25), será marcado por desfiles de artistas como Ivete Sangalo e Carlinhos Brown abertos ao público e sem cordas que separam os foliões.Em seu quarto desfile no Carnaval de Salvador deste ano, Ivete Sangalo percorrerá com seu trio elétrico o circuito entre o Campo Grande e a praça Castro Alves a partir das 14h45.Artistas como Daniela Mercury, Gerônimo, Nelson Rufino e O Poeta também fazem desfiles gratuitos no Campo Grande. A partir das 17h45, blocos afro como o Ilê Aiyê, Muzenza e Filhos do Congo tomam conta da avenida.No circuito Barra-Ondina, Bell Marques desfila com o bloco Vumbora, Claudia Leitte com o bloco Largadinho e Léo Santana com o bloco de travestidos As Muquiranas.Os foliões também poderão curtir trios sem cordas com bandas como La Furia e Parangolé e artistas como Ricardo Chaves, Tuca Fernandes, Larissa Luz, além do tradicional trio Armandinho, Dodô e Osmar.A partir de 0h de quarta-feira (26), o cantor Carlinhos Brown fará o "Arrastão da Meia-noite", desfile aberto ao público que marca o encerramento da festa.