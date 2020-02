Isis Valverde emociona ao publicar vídeo com o pai 1 mês após morte

Isis Valverde emocionou os seguidores ao publicar um vídeo ao lado do pai, o professor Rubens Valverde, que morreu no dia 12 de janeiro após sofrer um infarto durante uma trilha de moto.

Na imagem, a atriz aparece caminhando sorridente ao lado de Rubens, com o barrigão de gravidez. "Um mês sem vc! te amo. Melhor companhia do mundo, não sei como acabar com o peito apertado e a saudade que não passa e só aumenta. Fé, força, seguiremos, pra frente!", escreveu.