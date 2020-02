Irmã de Hulk detona ex-mulher do jogador e elogia nova namorada

A poeira está longe de baixar na família de Hulk Paraíba. Depois do jogador assumir namoro com a sobrinha da sua ex-mulher, a irmã do atleta, Jéssica Kelly, resolveu detonar a ex-cunhada, ao publicar um textão elogiando a "nova eleita".

"Minha família não sabia o que era um final de ano em paz há muitos anos, pois todo ano era contendas [conflitos]. E você chegou para trazer paz para a família, principalmente para meu irmão. Muito obrigada por tudo, Camila. [...] Deus sabe o quanto estamos felizes com a felicidade de vocês. A felicidade se faz presente em nossa família. Tudo que pedíamos em oração era alguém que nos tratasse cmo familia, que em seu coração não tivesse ganância. Deus colocou você que foi tudo que pedimos em oração. Não é felicidade de capa e sim real, amo vocês".

Para completar, nos comentários a irmã de Hulk respondeu "exatamente" para um amigo que falou mal de Iran: "Sempre vi nela prepotência, mas pensava que era só para o público. Só quem sabe o que passa é quem tá junto".

Jessica também concordou com outro amigo que comentou "Sempre vi diferença no modo de tratamento". "Verdade", escreveu ela, que também assinou embaixo de outro comentário: "Só sabia se vestir igual uma árvore de natal de grife. Ainda bem que o Hulk abriu os olhos. Aguentou foi até demais.".

O namoro de Hulk com Camila, sobrinha da sua ex-mulher, Iran Angelo, teria começado em outubro de 2019, três meses após o fim do casamento do jogador.