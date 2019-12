Internautas vão à loucura com a suspeita da 'volta' da TV Globinho

A volta da programação direcionada para crianças na TV Globo, que teve fim para a entrada do programa Encontro com Fátima Bernardes’, passou a ser um dos assuntos mais comentados na noite desta segunda-feira (23) no Twitter.

A tag #tvglobinhovoltou encheu de esperanças os antigos telespectadores do programa, que já não são o público alvo direto, uma vez que o programa era exibido nas manhãs da emissora entre 3 de julho de 2000 e 1 de agosto de 2015, mas continuam com o espírito infantil, afinal, sempre há uma criança dentro de cada um,

Mas a tag não passou de uma brincadeira e internautas ficavam frustrados ao ler ‘fake news’.

As reações foram as mais diversas:

#tvglobinhovoltou é só pra acabar com meu dia.

Num se brinca com isso, poxa.

Só quem viveu sabe. pic.twitter.com/ljQaLvGLme — Alekiss (@Alekiss19) December 23, 2019