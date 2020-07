Internautas têm 'sonho coletivo' caliente com Whindersson e humorista reage

‘Comissão pró Wilson Lima’ desfeita. Aumenta pressão pelo impedimento do governador

Whindersson Nunes entrou no clima de descontração com admiradoras no Twitter neste domingo (12) e respondeu a uma série de internautas que coincidentemente sonharam "pegando" o humorista. "Eu já contei pra vocês que eu sonhei esses dias que estava pegando o whindersson nunes? kkkkkkkkkkkk", escreveu a primeira internauta a entrar no assunto.

Em resposta, várias jovens disseram ter sonhado com a mesma coisa: "MANO EU TAMBÉM SONHEI COM ISSO, gzuis", respondeu uma. "Sonhei com a mesma coisa na noite passada. Que p*** é essa?", questionou outra. "Pelo visto metade da população", respondeu a internauta. "já sonhei com ele me chamando de príncipa", disse mais uma. "Que delírio é esse? Eu sonhei isso essa noite", acrescentou outra.

Outros comentários foram até mais saidinhos: "Já sonhei [com isso] umas 30 vezes kkk pena que é só sonho", e "Também já tive. Ele é sexy demais pô", elogiou uma fã.

Em seguida, internautas passaram a marcar o humorista na publicação: "To vendo que todo mundo sonhou que pegou o @whindersson kkkkkkkkkk". Whindersson retuitou o comentário e respondeu na brincadeira: "Eu sou só um objeto pra vocês né".