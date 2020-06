Internautas resgatam vídeo de MC Carol sobre racismo e reações da cantora viralizam na web

A onda que ameaça derrubar Bolsonaro

A morte de George Floyd, o ex-segurança negro, asfixiado por policiais brancos, nos Estados Unidos, comoveu o mundo e provocou uma onda de manifestações contra o racismo no mundo.

Vários debates surgiram ao longo da semana sobre o assunto e os internautas não perderam tempo ao resgatarem um vídeo antigo da funkeira MC Carol em que ela aborda a questão racial com uma advogada, branca. Nesta segunda-feira (08), o vídeo viralizou e ficou entre os assuntos mais comentados no twitter após as reações da cantora bombarem na web.

O vídeo é uma participação da cantora ao programa GNT e foi exibido em 2019. Assista;