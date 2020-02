A dupla Maiara e Maraisa ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter após o show de abertura no jogo entre Flamengo e Athletico Paranaense na manhã deste domingo (16), no Mané Garrincha (DF), dando início a Supercopa.

Segundo alguns internautas, o show não agitou muito o público e ainda apresentou uma sonoplastia questionável. Confira alguns dos comentários: