Internautas acusam Saulo Poncio de trair Gabi Brandt e ele pede orações

Saulo Poncio fez um desabafo em seu twitter durante a madrugada desta terça-feira (14), e deixou seus seguidores preocupados. O cantor falou sobre as duras críticas que recebeu nas últimas semanas.

Um vídeo, que viralizou nas redes sociais, o vocalista da banda Um44k aparece em cenas picantes com uma moça, o que levantou as suspeitas de que ele estaria traindo a esposa, Gabi Brandt. Apesar de Saulo negar as acusações, os internautas não perdoaram e criticaram duramente o cantor.

Saulo fez um post no twitter pedindo orações. “Não me julguem, orem por mim”. Minutos depois, ele apagou a publicação. Não é a primeira vez que o músico se envolve em polêmicas de supostas traições à esposa.