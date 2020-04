Com coronavírus, Mumuzinho recebe alta do hospital

Sepultem os mortos, mas não enterrem a esperança dos que ainda lutam pela vida

O cantor Mumuzinho recebeu alta nesta terça-feira (28), após ter sido diagnosticado com coronavírus e ficar internado em um hospital, no Rio de Janeiro, desde o fim de semana. Ele também apresentou quadro de pneumonia e febre, além de que precisou respirar com ajuda de oxigênio.

Em nota ao colunista Léo Dias, a assessoria do cantor escreveu: “O artista agradece todo apoio e vibrações positivas dos fãs e espera, em breve, diante da melhora clínica, voltar a cantar e remarcar a data de sua Live Show na varanda de sua casa”.

O cantor deve ficar em isolamento em casa para continuar o tratamento.