Hulk entra na justiça contra a ex-mulher Iran Ângelo; Entenda

A novela do caso Hulk continua rendendo.. Dessa vez, o jogador está processando a ex mulher, Iran Ângelo por alienação parental. A informação é da coluna do Leo Dias, do UOL.

Iran estaria dificultando o contato de Hulk com os três filhos. Ainda segundo a publicação, a ‘barreira’ estaria ocorrendo desde agosto, quando houve a separação. No natal, Hulk esteve com os filhos e o ano novo as crianças vão passar com a mãe.

Ao todo três processos correr na justiça envolvendo o ex-casal.