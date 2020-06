Homem afirma que pagou por noite com padrasto de Neymar: 'valeu cada centavo'

A onda que ameaça derrubar Bolsonaro

As polêmicas envolvendo Tiago Ramos, namorado de Nadine Gonçalves (mãe de Neymar), não param de chegar. Nesta terça-feira (9), o colunista Leo Dias, do Metrópoles, afirmou que um leitor disse pagou R$ 500 ao rapaz por seus supostos 'serviços íntimos' após conhecê-lo em uma sauna gay.

“Contratei os serviços de Tiago no termas Boa Vista, em Recife. Paguei 500 reais e foi muito bem investido. Valeu cada centavo”, disse.

Leo Dias também afirmou, via Twitter, que teve acesso a nudes de Tiago Ramos. "Agora não falta mais nada. Chegaram as nudes do padrasto do Neymar".

Nesta semana, Leo Dias trouxe à tona um anúncio de Tiago Ramos em um site de prostituição na Espanha, na época em que ele morou por lá.