Homem é morto a tiros após ter foto exibida no 'Cidade Alerta' como suspeito de crime

Wilson Lima vence a batalha política

Um homem foi morto, nesta segunda-feira (13) com sete tiros horas após ter foto exibidadurante o programa 'Cidade Alerta'. Ele foi apontado como suspeito de matar a jovem de 18 anos, Priscila Martins.

Durante a exibição do programa, o apresentador Luis Bacci teria mostrado a foto 'borrada' do homem e teria falado que a polícia já tinha um suspeito, mas ainda não o havia detido. A declaração de Bacci foi suficiente para que moradores se reunissem com o intuito de matar o suspeito. De acordo com o colunista Maurício Stycer, o filho da vítima alegou que o homem teria sido atraído pelos vizinhos para fora de casa, momento em que ele foi atingido com pelo menos, 7 disparos de arma de fogo.

O vídeo que mostra o momento da execução e ainda foi divulgado nas redes sociais pelos próprios autores do crime. Ao colunista, a Record enviou uma nota explicando sobre o ocorrido, confira na íntegra;

"O 'Cidade Alerta' tinha as informações sobre o nome e a foto do suspeito. Entre amigos, familiares, testemunhas e moradores da região de Salto, todos já sabiam quem era. Inclusive a investigação aponta que a pessoa era conhecida de Priscila Martins, que foi encontrada morta depois de ser torturada e o corpo queimado. O mesmo suspeito é apontado como envolvido em outros crimes. Diante da revolta que a informação causou na região, o 'Cidade Alerta' decidiu não identificar o suspeito e fez um apelo para quem soubesse o paradeiro do investigado que informasse a polícia e que ninguém tentasse fazer justiça com as próprias mãos."