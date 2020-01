Hariany é pega de surpresa com mensagem em outdoor dos fãs de ex-casal

Um fã-clube do ex-casal Lucas e Hariany chamados carinhosamente de ‘Lurianys’ fizeram uma surpresa para ex-peoa e colocaram um outdoor na entrada da cidade dela.

Em sua conta no Instagram, a ex-BBB dividiu com os seguidores a surpresa. No outdoor, com a foto da jovem, os fãs escreveram: ‘Seu riso é um brilho que contagia, na corrida da vida você não está sozinha. Vai lá e brilha, brilha princesinha!.

Vale lembrar que Hariany e Lucas protagonizaram episódios polêmicos durante o reality show da Record, A Fazenda. Após o fim do programa, Hari optou por cortar relações com o modelo.