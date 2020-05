Hamilton critica colegas de F-1 por silêncio sobre caso George Floyd

Globo cria sua 'polícia' para patrulhar redes sociais

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Hexacampeão mundial da Fórmula 1, Lewis Hamilton usou seus Stories no Instagram para criticar seus colegas de profissão pela omissão sobre o assassinato de George Floyd, nos Estados Unidos. O piloto da Mercedes declarou que esperava manifestações após o ocorrido e afirmou que se sente sozinho diante do silêncio.

"Eu vejo aqueles de vocês que ficam calados, alguns de vocês são as maiores estrelas, e ainda assim ficam calados no meio dessa injustiça. Nenhum sinal de ninguém na minha indústria, que, é claro, é um esporte dominado por brancos. Eu sou uma das únicas pessoas negras lá e ainda estou sozinho. Pensei que veriam o que aconteceu e que diriam algo sobre isso, mas vocês não podem ficar ao nosso lado. Só sei que sei quem vocês são e eu vejo vocês", escreveu Hamilton.

Mais tarde, Hamilton voltou a se manifestar, em mensagem escrita, esclarecendo que não apoia protestos violentos e saques, como os que aconteceram em Minneapolis, nos EUA, mas que incentiva as manifestações pacíficas.

O piloto inglês também fez um apelo sobre a maneira com que as pessoas são educadas sobre minorias e ponderou que ninguém nasce racista, mas que isso é ensinado por pessoas que são admiradas.

"Não estou com aqueles que saqueiam e queimam prédios, mas com aqueles que protestam pacificamente. Não pode haver paz até que nossos chamados líderes façam mudanças. Não é apenas os Estados Unidos, é o Reino Unido, é a Espanha, é a Itália e todo o mundo. A maneira como as minorias são tratadas precisa mudar. Como você educa os do seu país sobre igualdade, racismo, classismo e que somos todos iguais! Não nascemos com racismo e ódio em nossos corações, isto é ensinado por aqueles que admiramos", completou.