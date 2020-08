Climão? Gusttavo Lima não atende a apelo público de Léo Santana

Bolsonaro x Moraes: quem odeia mais?

Gusttavo Lima não quis trocar o horário de sua live, a despeito dos pedidos públicos feitos por Léo Santana.

A transmissão ao vivo do sertanejo começaria no meio da live de Léo. Sabendo que Gusttavo costuma bater recordes de visualizações, o 'Gigante' fez um apelo a Gusttavo via redes sociais: "Aí, para ajudar o GG, você começa 17 horas? Diga que sim, meu lindão, please... Se for no mesmo horário vai quebrar seu bro aqui. Deus abençoe!", havia escrito Léo no anúncio feito por Gusttavo Lima

A situação não adiantou nada e Léo decidiu adiantar a sua live para não conflitar tanto com a do colega. A de Léo acontecerá às 13h (meio-dia em Manaus) e a de Gusttavo, às 14h (13h em Manaus). No entanto, como o show costuma durar mais de 1h, ainda assim alguns internautas podem "migrar" de uma live para a outra.

Links para assistir as lives:

- Léo Santana convida Dilsinho e Ferrugem - 13h - (12h em Manaus)

- Gusttavo Lima com participação de Matheus & Kauan, Rai Saia Rodada e Wallas Arrais - 14h (13h em Manaus)