Gusttavo lima elogia Bolsonaro durante live e gera polêmica

A violência [por trás das mortes pelo coronavírus] que o Amazonas preferiu ignorar

Cantor Gusttavo Lima parabeniza o Presidente @jairbolsonaro por levar água para milhões de nordestinos com a transposição do Rio São Francisco. Chora esquerdistas! pic.twitter.com/L9KB62A1iU — Jouberth Souza (@Jouberth19) August 2, 2020

Gusttavo Lima fez elogios ao presidente Jair Bolsonaro durante uma live do sertanejo, neste domingo (02). A ‘ousadia’ do cantor em falar de política gerou comentários prós e contras nas redes sociais.

“E parabenizar nosso presidente Jair Bolsonaro por ter feito, concluído a obra de levar a água para o sertão. São mais de 5 milhões beneficiadas por esse projeto. Parabéns. Nota 10, Bolsonaro. Uma obra que ficou parada por 6 anos aproximadamente. Nosso presidente chegou aqui e concluiu essa obra e trazendo alegria, fatura e água para o nosso nordeste. Nós não temos político de estimação”, diz ele em um dos trechos do vídeo.

A obra que Gusttavo cita no vídeo é da transposição do rio São Francisco, no Nordeste. Bolsonaro esteve no dia 26 na região para inaugurar um trecho do Eixo Norte da obra.

"Ainda bem que eu nunca gostei desse lixo de cantor", comentou um internauta sobre a atitude de Gusttavo Lima. "A esquerdalha choraaaaa... Eai vão cancelar o Gustavo Lima? O haha.. Chupa que em 2022 tem mais Bolsonaro", disse outro.