Os mascarados

Gusttavo Lima comprou o iate ‘Lady Laura’, de Roberto Carlos, por R$ 25 milhões. A embarcação estava à venda desde o ano passado e agora foi finalmente vendida.

Em tempos de crise, Gusttavo tem faturado alto com as lives feitas em casa. Ao todo, ele embolsou R$ 10 milhões com apenas três lives.

Dos quatro iates batizados de “Lady Laura”, Roberto Carlos ficou apenas com um.