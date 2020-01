Gusttavo Lima mudou o visual radicalmente e chocou os internautas, na tarde desta quinta-feira (23).

O cantor raspou as laterais da cabeça e surgiu com o cabelo no estilo moicano: “Embaixador 2020”, escreveu ele.

A esposa de Gusttavo, Andressa Suita, aprovou a transformação do amado: "Aiiiii BB, meu marido virou um lenhador”, comentou ela na foto do sertanejo.