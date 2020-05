Guilherme Winter perde os primeiros meses do filho e Giselle Itié desabafa

Polícia Federal corta na carne e sangra

O ator Guilherme Winter está perdendo os primeiros meses do filho Pedro, fruto do casamento com Giselly Itié, devido a pandemia de coronavírus e a atriz desabafou sobre o momento.

Guilherme estava no Rio de Janeiro e Giselly em São Paulo quando foi recomendando o isolamento social.

“É de chorar. É um momento mágico. Como assim o Gui está perdendo esse momento? Pedro já é um outro bebê desde que ele o viu pela última vez. A gente faz chamadas de vídeo todos os dias, mas não é a mesma coisa. Mas é isso”, lamentou em entrevista à Patrícia Kogut.

“[Eu] Decidi morar perto da minha rede de apoio, dos meus pais e dos meus irmãos. A família do Gui também é de São Paulo. Ele está vindo morar aqui também. Foi para o Rio resolver a mudança dele quando estourou a pandemia. A gente tá tentando entender quando ele vai vir pra cá”, contou.

Giselly ainda falou sobre quem é mãe sem rede apoio nesse momento. “Estou com minha mãe. Muitas mães estão verdadeiramente sozinhas. Não consigo nem parar para imaginar isso. A gente precisa ajudar essas mães. Não é fácil”, disse.