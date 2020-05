Gui Araújo confirma namoro com Anitta e diz que cantora é 'icone de fogosidade'

Globo cria sua 'polícia' para patrulhar redes sociais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O que muita gente desconfiava foi confirmado neste domingo (31) por Gui Araújo, 32. O apresentador da MTV contou que o namoro com Anitta, 27, é sério.

Ele, inclusive, exibiu um pingente com a letra A, contando que a cantora carrega no pescoço um adereço com a letra G. "A gente ganhou, cada um tem um e eu adoro essas breguices. Se não for para se jogar de cabeça no relacionamento, nem vai", afirmou.

Em entrevista ao canal do YouTube de Matheus Mazzafera ele disse que a relação com Anitta não começou com comentários de fotos no Instagram, como muitos pensam, mas que eles se conheciam havia muito tempo.

Araújo contou ainda que foi a praticidade que os fez escolher passar a quarentena juntos, no Rio de Janeiro. "Como estou gravando diariamente e não posso me ausentar, para não ficarmos indo para lá e para cá conciliamos isso e estamos produzindo muito conteúdo, graças a Deus."

Ao ser perguntado sobre quem era a pessoa mais fogosa do relacionamento, o rapaz foi direto. "Ela seria um ícone de fogosidade", acrescentando que Anitta gosta de fazer vozes fofas em momentos de intimidade. "Não consigo nem fazer essas vozinhas assim. Não tenho certos dons, não consigo demonstrar fazendo coisas fofinhas, mas demonstro de outras formas" , ponderou Araújo.

Mazzafera questionou também quem trabalhava mais dos dois e Anitta levou a melhor nessa também.

"Ela é um androide. Só vive, são raros os momentos em que está dormindo sem fazer nada. É uma mulher guerreira, batalhadora, conquistou tudo com muito suor", pontuou, relembrando que ele também agia da mesma forma há cinco anos.

Após o fim do namoro com o empresário Gabriel David, Anitta vinha trocando flertes nas redes sociais com Araujo desde que comentou, no dia 23 de abril, que estava de olho no apresentador da MTV. Em uma publicação em que ele aparecia usando um roupão, a cantora escreveu: "Você também prefere tirar para eu experimentar antes?". "Acho melhor sim, afinal... que bom gosto você tem", rebateu Araújo.

Dias depois, Anitta postou em seu Instagram um vídeo em que aparece pintando uma parede, com a legenda "Não tem pra onde ir agora que a casa do BBB acabou? Vem pra minha". Em comentário, Gui perguntou "Posso ir já?" e a cantora respondeu: "Tá cumprindo a quarentena direitinho? Se tiver..." .Ele praticamente se mudou para a casa dela.