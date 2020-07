Em grupo 'proibidão', Geisy Arruda segura calcinha ao posar nua em clique picante

Vazamento seletivo da “Operação Sangria”

Geisy Arruda deixou os seguidores babando ao compartilhar uma foto picante no grupo ‘Proibidão’, em uma de suas redes sociais. Ela esbanjou sensualidade e fez uma foto segurando a calcinha, usando apenas um salto.

Na legenda da foto, ela provocou os seguidores e escreveu: “O que você quer que eu faça com você hoje à noite?”, “Look do dia: um salto e mais nada” e “sextou”. Os fãs foram à loucura. "Que bela sexta-feira", "Vermelho lhe cai bem", "Só imagino a sorte do fotógrafo que tira essas fotos", foram alguns dos comentários que a musa recebeu.